Максимум уваги – Харкову: Зеленський анонсував заходи підтримки для міста

Також він повідомив деталі російського удару по Білопіллю на Сумщині.

Увечері, 8 квітня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Ситуація у Харкові

"Максимум уваги зараз Харкову: енергетичній ситуації, підтримці людей, бізнесів у місті, в області. Максимум протидії російським планам щодо Харкова – працюємо з партнерами для того, щоб зміцнити ППО", – сказав глава держави.

Президент провів сьогодні Ставку, де тематика Харкова та області була основною. Доповідали Головком Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Головком на Ставці доповів щодо всього фронту, щодо критичних напрямків. Чітко визначено, як діяти", – зазначив Зеленський.

Також президент провів нараду з урядовцями та командою Офісу щодо можливостей підтримати зараз Харків, інші міста й громади області.

"Підтримати соціально, підтримати економічно. Я чекаю детальних та оперативних пропозицій від урядовців. Була сьогодні доповідь щодо нашої можливості скоротити дефіцит електрики в Харкові та щодо стану всієї енергетичної системи", – каже глава держави.

Удар по Білопіллю

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У місті Білопіллі Сумської області триває рятувальна операція після російського удару керованою авіабомбою – просто по центру міста. Є багато пошкоджень міської забудови, є поранені. Станом на цей час відомо про одного загиблого.

"Мої співчуття. Нам потрібно більше можливостей бити державу-терориста у відповідь – воєнних, санкційних, економічних, юридичних та інших можливостей. Окупант нічого іншого не зрозуміє. Тільки силу, тільки власні, російські втрати. І ми повинні це забезпечити – усі у світі, хто справді цінує мир та прагне миру", – підсумував Володимир Зеленський.

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Максимум уваги зараз Харкову! - Зеленський