Максимум внимания – Харькову: Зеленский анонсировал меры поддержки для города

Также он сообщил детали российского удара по Белополью в Сумской области.

Вечером, 8 апреля президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Ситуация в Харькове

"Максимум внимания сейчас Харькову: энергетической ситуации, поддержке людей, бизнесов в городе, в области. Максимум противодействия российским планам по Харькову – работаем с партнерами для того, чтобы укрепить ПВО", – сказал глава государства.

Президент провел сегодня Ставку, где тематика Харькова и области была основополагающей. Докладывали Главком Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук.

"Главком на Ставке доложил по всему фронту, по критическим направлениям. Четко определено, как действовать", — отметил Зеленский.

Также президент провел совещание с чиновниками и командой Офиса по возможностям поддержать сейчас Харьков, другие города и громады области.

"Поддержать социально, поддержать экономически. Я жду детальных и оперативных предложений от чиновников. Был сегодня доклад о нашей возможности сократить дефицит электричества в Харькове и о состоянии всей энергетической системы", — говорит глава государства.

Удар по Белополью

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В городе Белополье Сумской области продолжается спасательная операция после российского удара управляемой авиабомбой – прямо по центру города. Есть много повреждений городской застройки, раненые. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем.

"Мои соболезнования. Нам нужно больше возможностей бить государство-террорист в ответ – военных, санкционных, экономических, юридических и других возможностей. Оккупант ничего другого не поймет. Только силу, только собственные, российские потери. И мы должны это обеспечить – все в мире, кто действительно ценит мир и стремится к миру", – подытожил Владимир Зеленский.

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Максимум внимания сейчас Харькову! — Зеленский