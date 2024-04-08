Черный дым поднимается над Киевом: что горит (фото, видео)

Горело старое здание рядом с парком на левом берегу.

В Киеве разгорелся масштабный пожар на левом берегу. Черный столб дыма виден с балконов многоэтажек в нескольких километрах от Парка партизанской славы, где рядом произошло возгорание.

В ГСЧС Киева говорят, что загорелся мусор, который был в заброшенном здании.

"Пожар произошел в заброшенном здании возле Парка партизанской славы. Огонь распространился на площадь 25 квадратных метров", – сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Там добавляют, что обошлось без потерпевших.

Причины возгорания пока неизвестны.

В отселенном здании горели мусор и шины / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В ГСЧС добавляют, что в это же время возник пожар на улице Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы.

Произошло возгорание мусора на втором этаже двухэтажного отселенного здания.

В 17:35 возгорание было локализовано на площади 30 кв. м, в 17:39 ликвидирован.

В Киеве в Парке партизанской славы горит старое здание

Напомним, в Киеве на станции метро "Минская" 6 апреля вспыхнул пожар. Огонь появился под потолком станции, как раз над рельсами, где проезжает поезд.

Читайте также: