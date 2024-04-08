Черный дым поднимается над Киевом: что горит (фото, видео)

Горело старое здание рядом с парком на левом берегу.
В Киеве разгорелся масштабный пожар на левом берегу. Черный столб дыма виден с балконов многоэтажек в нескольких километрах от Парка партизанской славы, где рядом произошло возгорание.
В ГСЧС Киева говорят, что загорелся мусор, который был в заброшенном здании.
"Пожар произошел в заброшенном здании возле Парка партизанской славы. Огонь распространился на площадь 25 квадратных метров", – сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева.
Там добавляют, что обошлось без потерпевших.
Причины возгорания пока неизвестны.
В ГСЧС добавляют, что в это же время возник пожар на улице Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы.
Произошло возгорание мусора на втором этаже двухэтажного отселенного здания.
В 17:35 возгорание было локализовано на площади 30 кв. м, в 17:39 ликвидирован.
Напомним, в Киеве на станции метро "Минская" 6 апреля вспыхнул пожар. Огонь появился под потолком станции, как раз над рельсами, где проезжает поезд.
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