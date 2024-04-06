В Киеве на станции метро "Минская" произошло возгорание — видео

На станции метро "Минская" вспыхнул пожар.
В Киеве на станции метро "Минская" утром 6 апреля вспыхнул пожар. Огонь появился под потолком станции, как раз над рельсами, где проезжает поезд.
В Сети появилось видео, как огонь разгорается на потолке и в этот момент на станцию прибывает поезд.
Скорее всего, занялась электропроводка, как уже когда-то было в одном из переходов между станциями. Тогда огонь потушили сотрудники метро своими силами.
В ГСЧС Киева сайту ТСН.ua сообщили, что на тушение пожара в метро их не вызвали.
"У нас такой заявки не было", – прокомментировали чрезвычайники.
Впоследствии стало известно, что произошло возгорание светильника над колеей метро на площади 0,5 кв. Огонь был ликвидирован работниками метрополитена с помощью порошкового огнетушителя.
На место направлены специалисты по пожарной безопасности и электроснабжению для выяснения всех обстоятельств инцидента. Станция "Минская" работает в обычном режиме.
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