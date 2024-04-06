В Киеве на станции метро "Минская" произошло возгорание — видео

В Киеве на станции метро "Минская" утром 6 апреля вспыхнул пожар. Огонь появился под потолком станции, как раз над рельсами, где проезжает поезд.

В Сети появилось видео, как огонь разгорается на потолке и в этот момент на станцию прибывает поезд.

Скорее всего, занялась электропроводка, как уже когда-то было в одном из переходов между станциями. Тогда огонь потушили сотрудники метро своими силами.

В ГСЧС Киева сайту ТСН.ua сообщили, что на тушение пожара в метро их не вызвали.

"У нас такой заявки не было", – прокомментировали чрезвычайники.

Впоследствии стало известно, что произошло возгорание светильника над колеей метро на площади 0,5 кв. Огонь был ликвидирован работниками метрополитена с помощью порошкового огнетушителя.

На место направлены специалисты по пожарной безопасности и электроснабжению для выяснения всех обстоятельств инцидента. Станция "Минская" работает в обычном режиме.

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