У Києві на станції метро "Мінська" сталося загоряння – відео

У Києві на станції метро "Мінська" вранці 6 квітня спалахнула пожежа. Вогонь з’явився під стелею станції, саме над рейками, де проїжджає поїзд.

У Мережі з’явилося відео, як вогонь розгорається на стелі і в цей момент на станцію прибуває поїзд.

Скоріш за все зайнялася електропроводка, як вже колись було в одному з переходів між станціями. Тоді вогонь загасили співробітники метро власними силами.

В ДСНС Києва сайту ТСН.ua повідомили, що на гасіння пожежі у метро їх не викликали.

"У нас такої заявки не було", - прокоментували надзвичайники.

Згодом стало відомо, що сталось загорання світильника над колією метро на площі 0,5 м кв. Вогонь було ліквідовано працівниками метрополітену за допомогою порошкового вогнегасника.

На місце направленні фахівці з пожежної безпеки та електропостачання для зʼясування всіх обставин інциденту. Станція "Мінська" працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, Росія атакувала Київщину "Шахедами" і крилатими ракетами – що відомо.

Читайте також провідні новини дня: