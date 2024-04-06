У Києві на станції метро "Мінська" сталося загоряння – відео

На станції метро "Мінська"спалахнула пожежа.
У Києві на станції метро "Мінська" вранці 6 квітня спалахнула пожежа. Вогонь з’явився під стелею станції, саме над рейками, де проїжджає поїзд.
У Мережі з’явилося відео, як вогонь розгорається на стелі і в цей момент на станцію прибуває поїзд.
Скоріш за все зайнялася електропроводка, як вже колись було в одному з переходів між станціями. Тоді вогонь загасили співробітники метро власними силами.
В ДСНС Києва сайту ТСН.ua повідомили, що на гасіння пожежі у метро їх не викликали.
"У нас такої заявки не було", - прокоментували надзвичайники.
Згодом стало відомо, що сталось загорання світильника над колією метро на площі 0,5 м кв. Вогонь було ліквідовано працівниками метрополітену за допомогою порошкового вогнегасника.
На місце направленні фахівці з пожежної безпеки та електропостачання для зʼясування всіх обставин інциденту. Станція "Мінська" працює у звичайному режимі.
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