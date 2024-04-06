В Україні може з’явитись новий вид оренди житла: що відомо

В Україні можуть запровадити соціальну оренду житла для вирішення питання внутрішньо переміщених громадян та осіб, які потребують підтримки держави у вирішенні житлового питання.

Про це повідомила очільниця Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, пише "Економічна правда".

В основі механізму закладена нижча за ринкову ставка оплати, а усі надходження орендних платежів спрямовуватимуть до револьверного фонду, з якого надалі будуватимуть нове житло.

Механізми соціальної оренди досить популярні в країнах ЄС, однак Україні потрібно їх адаптовувати під себе та напрацювати правове підґрунтя для цього, додала Шуляк.

Наразі в Україні у приватній власності перебуває 98% житлової нерухомості, тому доступний за ціною орендний житловий фонд не сформований. Саме тому держава, за словами Шуляк, чітко усвідомлює потребу переформатувати житлові фонди.

Необхідне для цього фінансування може бути отримане за рахунок арештованих активів РФ за кордоном.

Джерелом для наповнення житлового фонду для соціальної оренди також може стати майно, вилучене в громадян Росії і Білорусі, та колаборантів. Крім цього, значну кількість покинутого житлового фонду можна модернізувати та передати у відповідні фонди для забезпечення житлових потреб. Кошти міжнародної технічної допомоги та агенцій розвитку також можна спрямовувати для розбудови соціального житла, додала голова комітету ВР.

Вона наголосила, що перші пілотні проєкти з запуску механізмів соціальної оренди в Україні вже тестуються.

Нагадаємо, Україна продовжить виплачувати фінансову допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), незважаючи на відсутність фінансової допомоги від країн Заходу.

Від 1 березня 2024 року допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам розраховуватимуть, з огляду на реальну потребу родини в допомозі. Також держава перевірятиме рівень інтегрованості людини в економічний розвиток країни.

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