Посилення наступу РФ: противник знайшов слабке місце в нашій обороні – експерт

Окупанти фактично зараз задіюють свої стратегічні резерви та ресурси, які вони тримали на винятковий випадок.

Станом на початок квітня говорити про суттєве скорочення наступального потенціалу армії Росії не доводиться. Майже на всіх ключових ділянках фронту противник має ініціативу і намагається трансформувати свою чисельну перевагу на територіальні придбання.

Про це в інтерв'ю OBOZ.UA розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

Як зазначив експерт, успіхи армії РФ не такі великі, але тенденції такі, що українські Сили оборони змушені проводити маневрену оборону, відходити на інші рубежі та позиції.

"Нехай цей поступ у добовому вимірі становить від кількох десятків до кількох сотень метрів, проте тенденції не дуже хороші. Особливо на тлі того, що президент України заявляє, що до кінця травня – на початку літа російська армія буде готова до проведення масштабних наступальних заходів", - каже експерт.

За словами Селезньова, фактично зараз противник задіює свої стратегічні резерви та ресурси, які він тримав на винятковий випадок. Наприклад, щоб, прорвавши основну лінію оборони українських Сил, кинути ці резерви на розвиток більш масштабного наступу. Цього не сталося, але противник вже зараз готовий задіяти ці ресурси.

"По-друге, ключовим союзником і підмогою успішних дій російських окупантів на різних ділянках фронту є активне використання ними не тільки артилерійської компоненти, а й передусім фугасних авіабомб та керованих авіабомб, зроблених на основі тих самих ФАБ. Колосальні масштаби застосування цих боєприпасів, а протягом березня ворог використав близько 2300 ФАБів та КАБів, свідчить про те, що супротивник знайшов слабке місце у нашій системі оборони", - пояснив Владислав Селезньов.

Він додав, що очевидно, що ЗСУ критично не вистачає ресурсів, щоб знищувати як носії цих боєприпасів, так і безпосередньо протидіяти цим бомбам та снарядам. Відповідно, використовуючи цей елемент вогневого впливу, противник має успіх на полі бою.

"Необхідно також розуміти, що противник продовжує декларувати свій намір – йому важливо повністю окупувати Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Для реалізації цієї місії він готовий іти, зокрема, на великі людські втрати", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, за даними Генштабу, армія РФ намагається вибити ЗСУ із займаних рубежів на Донеччині.

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