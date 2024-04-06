РФ атакувала Київщину "Шахедами" і крилатими ракетами: що відомо

"Прильотів" на території області не сталося.

Вночі та зранку 6 квітня російська атакувала безпілотниками і ракетами Київську область. В регіоні працювали сили ППО. Втім, сталося падіння уламків.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Всі ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Жертви та постраждалі внаслідок атаки відсутні", - йдеться у повідомленні.

Втім, через падіння уламків збитих цілей відбулася пожежа ангарного приміщення в одному з населених пунктів. Займання вже вдалося локалізувати.

Голова ОВА наголосив, що всі оперативні служби залучені та продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків ворожої атаки.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги, що у Київській області тривала від 02:34 до 06:17, пролунали вибухи. Місцева влада повідомила, що на Київщині працює ППО.

Зранку Макарівський голова Вадим Токар повідомив, що під Києвом пошкоджено приватне підприємство. Жертв і постраждалих немає.

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