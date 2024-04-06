РФ атаковала Киевщину "Шахедами" и крылатыми ракетами: что известно

"Прилетов" на территории области не произошло.

Ночью и утром 6 апреля русский атаковал беспилотниками и ракетами Киевскую область. В регионе работали силы ПВО. Впрочем, произошло падение обломков.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Все враждебные цели уничтожены. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Жертвы и пострадавшие в результате атаки отсутствуют", — говорится в сообщении.

Впрочем, из-за падения обломков сбитых целей произошел пожар ангарного помещения в одном из населённых пунктов. Возгорание уже удалось локализовать.

Глава ОВА отметил, что все оперативные службы привлечены и продолжают работу по ликвидации и фиксации последствий вражеской атаки.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги, которая в Киевской области продолжалась с 02:34 до 06:17, раздались взрывы. Местные власти сообщили, чтов Киевской области работает ПВО.

Утром Макаровский председатель Вадим Токарь сообщил, что под Киевом повреждено частное предприятие. Жертв и пострадавших нет.

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