Вибухи на Хмельниччині під час повітряної тривоги: перші подробиці

Уночі у Хмельницькій області під час повітряної тривоги, що розпочалась о 03:39, було чути звуки вибухів. Повітряна тривога у регіоні тривала до 06:22.

У ОВА повідомили деякі деталі.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знешкодили 5 БПЛА типу "Shahed". Інформація про загиблих, травмованих чи пошкодження наразі не надходила. Дякуємо нашим ЗСУ!" - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 6 квітня масовано атакували Україну ракетами і дронами-камікадзе "Shahed". У двох регіонах є загиблі. Про всі подробиці атаки читайте у новині.

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