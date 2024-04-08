Чорний дим піднімається над Києвом: що горить (фото, відео)

Горіла стара будівля поруч з парком на лівому березі.
У Києві спалахнула масштабна пожежа на лівому березі. Чорний стовп диму видно з балконів багатоповерхівок за декілька кілометрів від Парку партизанської слави, де поруч сталося займання.
В ДСНС Києва кажуть, що загорілося сміття, яке було у закинутій будівлі.
"Пожежа сталася у закинутій будівлі біля Парку партизанської слави. Вогонь розповсюдився на площу 25 квадратних метрів", – повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Києва.
Там додають, що обійшлося без потерпілих.
Причини загорання наразі невідомі.
У ДСНС додають, що у цей же час виникла пожежа на вулиці Симона Петлюри, що у Шевченківському районі столиці.
Сталось загоряння сміття на другому поверсі двоповерхової відселеної будівлі.
О 17:35 займання було локалізовано на площі 30 кв. м, о 17:39 ліквідовано.
Нагадаємо, у Києві на станції метро "Мінська" 6 квітня спалахнула пожежа. Вогонь з’явився під стелею станції, саме над рейками, де проїжджає поїзд.
Читайте також: