Чорний дим піднімається над Києвом: що горить (фото, відео)

Горіла стара будівля поруч з парком на лівому березі.

У Києві спалахнула масштабна пожежа на лівому березі. Чорний стовп диму видно з балконів багатоповерхівок за декілька кілометрів від Парку партизанської слави, де поруч сталося займання.

В ДСНС Києва кажуть, що загорілося сміття, яке було у закинутій будівлі.

"Пожежа сталася у закинутій будівлі біля Парку партизанської слави. Вогонь розповсюдився на площу 25 квадратних метрів", – повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Києва.

Там додають, що обійшлося без потерпілих.

Причини загорання наразі невідомі.

У відселеній будівлі горіли сміття та шини / Фото: ГУ ДСНС у Києві

У ДСНС додають, що у цей же час виникла пожежа на вулиці Симона Петлюри, що у Шевченківському районі столиці.

Сталось загоряння сміття на другому поверсі двоповерхової відселеної будівлі.

О 17:35 займання було локалізовано на площі 30 кв. м, о 17:39 ліквідовано.

В Києві у Парку партизанської слави горить стара будівля

Нагадаємо, у Києві на станції метро "Мінська" 6 квітня спалахнула пожежа. Вогонь з’явився під стелею станції, саме над рейками, де проїжджає поїзд.

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