Ворог завдав авіаційного удару по Сумах: подробиці

Ворог завдав авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Попередньо, загиблих немає.

Наразі проводяться роботи з ліквідації наслідків удару. На місці працюють всі необхідні служби.

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"Будьте уважні та обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, як росіяни нещадно знищують Сумщину та скидають на цивільних сотні авіабомб.

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