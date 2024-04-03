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Ворог завдав авіаційного удару по Сумах: подробиці

Ворог завдав авіаційного удару по Сумах: подробиці

Ілюстрація. Ворог завдав удару по Сумах / Фото: Управління ДСНС у Сумській області

Росіяни атакували Суми.

Ворог завдав авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах. 

Попередньо, загиблих немає.

Наразі проводяться роботи з ліквідації наслідків удару. На місці працюють всі необхідні служби.

"Будьте уважні та обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, як росіяни нещадно знищують Сумщину та скидають на цивільних сотні авіабомб.

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