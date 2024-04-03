Ворог завдав авіаційного удару по Сумах: подробиці

Росіяни атакували Суми.
Ворог завдав авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.
Попередньо, загиблих немає.
Наразі проводяться роботи з ліквідації наслідків удару. На місці працюють всі необхідні служби.
"Будьте уважні та обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, як росіяни нещадно знищують Сумщину та скидають на цивільних сотні авіабомб.
Читайте також:
- Пекло на Сумщині: як люди евакуюються під обстрілами та чому дехто категорично не хоче їхати
- Вибухи у Сумах: росіяни завдали два удари по інфраструктурі міста
- Рятувальники завершили пошукові роботи у Сумах на місці влучання дрона у багатоповерхівку