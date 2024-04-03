Враг нанес авиационный удар по Сумам: подробности

Враг нанес авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

Предварительно погибших нет.

Проводятся работы по ликвидации последствий удара. На месте работают все необходимые службы.

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"Будьте внимательны и аккуратны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, как россияне беспощадно уничтожают Сумщину и сбрасывают на гражданские сотни авиабомб.

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