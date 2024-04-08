Авиаудар по Сумам: в ОВА сообщили о последствиях дневного обстрела

В результате авиационного удара по городу Сумы, который россияне совершили 8 апреля после 15 часов по областному центру ранения разной степени тяжести получили три человека.

Об этом сообщили в Сумской ОВО.

"Повреждено административное здание предприятия. Возникло возгорание сухой растительности на площади 150 м. кв. Пожар ликвидирован". заявили в ОВА.

.Ранее ТСН.ua сообщал, что после 15:00 россияне нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы. Об этом заявили в военной администрации.

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