На Сумщине экс-регионал координировал авиаудары оккупантов — СБУ

Служба безопасности предотвратила российский авиаудар по новым линиям обороны на приграничье Сумской области.

СБУ "на горячем" задержала экс-регионала и агента ФСБ, проводившего доразведку вблизи оборонительной линии на территории Сумской области, чтобы установить точные координаты военного объекта ВСУ и скорректировать по нему авиаудар оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

При задержании у злоумышленника изъят мобильный телефон, с которого он пытался отправить агрессору фото и геолокацию потенциальной "цели".

По данным следствия, задержанным оказался бывший местный функционер запрещенной "Партии регионов".

После деоккупации Сумщины он был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ для разведывательно-подрывной деятельности на территории области.

В поле зрения спецслужбы РФ экс-регионал попал из-за собственных сообщений в одном из мессенджеров, в котором восхвалял кремлевский режим.

Для выполнения вражеских задач агент выходил на местность, где скрыто фотографировал военные объекты и фиксировал координаты.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Одесской области задержали иностранных агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар по штабу Сил обороны.

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