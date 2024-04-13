У Сіднеї чоловік влаштував різанину в ТЦ: шестеро загиблих

У Сіднеї чоловік із ножем влаштував різанину у ТЦ. Внаслідок нападу постраждали 7 дорослих та дитина, а шість відвідувачів ТРЦ загинули. Нападника ліквідовано.

Про це повідомляє The Sydney Morning Herald.

Доки правоохоронці прибули на місце, зловмиснику вдалося зарізати чотирьох відвідувачів.

Також було чути три постріли. Правоохоронці, які прибули на місце, оточили торговий центр, а потім розпочали евакуацію людей, яким не вдалося вибратися самостійно.

Фото: Associated Press

За інформацією ЗМІ, правоохоронцям вдалося ліквідувати зловмисника, вистріливши в нього.

Нагадаємо, у ніч проти 26 жовтня чоловік влаштував масову стрілянину в місті Льюїстон, в американському штаті Мен. Внаслідок цього загинули щонайменше 22 людини, поранено від 50 до 60 осіб.

Стрілянина в штаті Мен є найбільшою за кількістю жертв серед усіх випадків збройного насильства у країні за поточний рік. Такі дані наводить організація Gun Violence Archive (GVA), яка займається збором інформації про всі інциденти, в яких було задіяно вогнепальну зброю.

Читайте також: