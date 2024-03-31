Местные выборы в Турции превратились в побоище со стрельбой: убиты три человека (видео)

Наиболее масштабные стычки происходили в сельской местности на юго-востоке страны.

В воскресенье, 31 марта, местные выборы в Турции сопровождались вспышкой насилия. Во время столкновений с применением ножей и даже огнестрельного оружия на избирательных участках в стране погибли три человека, десятки получили ранения и госпитализированы.

Об этом сообщает France24 со ссылкой на местные СМИ.

Наиболее масштабные стычки происходили в сельской местности на юго-востоке страны.

В провинции Диярбакир в результате драки пострадали 12 человек. Один из раненых выстрелами из огнестрельного оружия, 44-летний представитель прокурдской Демократической партии скончался в больнице. Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В район инцидента пришлось срочно вызвать более сотни сотрудников жандармерии и три команды (37 человек) спецназовцев, в том числе на вертолете.

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В соседней провинции Шанлиурфа в результате столкновений во время голосования пострадали 16 человек, двое из них в госпитализированы с ранениями из огнестрельного оружия.

Кроме того, 1 человек погиб и 4 получили ранения в Сиирте, 22 человека пострадали в Мардине и 1 местный староста получил серьезное ножевое ранение в Афенкарахисаре, его жизнь спасают врачи.

Также сообщается, что в ночь на 31 марта один человек был застрелен и двое ранены в Бурсе.

Всего в Турции выборы проходили в 81 провинции, в большинстве из них участки закрылись в 17 часов.

Напомним, недавно в Турции команда телохранителей президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана попала в ДТП в провинции Ширнак. В результате погиб полицейский, еще три человека пострадали.

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