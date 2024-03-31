Россияне из "Градов" обстреляли Гуляйполе: есть раненый гражданский

Мужчина работал на огороде, когда вражеские "Грады" накрыли прифронтовый город.

В воскресенье, 31 марта, российские войска из "Градов" обстреляли город Гуляйполе в Запорожье. В результате атаки ранен 54-летний мужчина.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, мужчина работал на огороде, когда вражеские "Грады" накрыли прифронтовый город. В результате обстрела житель Гуляйполя получил осколочные ранения.

Сотрудники полиции предоставили пострадавшему в медицинскую помощь и передали врачам.

Напомним, что в результате ракетного удара по Львовщине 31 марта погибли два человека.

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