Что почитать: 3 книги о любви и светской жизни

От романтического настроения, которое создают эти книги о любви, зависит наше ментальное здоровье и психологическое равновесие. А ведь положительные эмоции в это сложное время помогают всем нам выживать. Так что скорее окунемся в волшебный мир приключений, который создали для нас авторы этих увлекательных историй!

Мэдди Доусон. Счастливая катастрофа. – К.: Рідна мова, 2023

Считается, что в некоторых историях любви стоит подождать. И вообще, что такое любовь без толики хаоса? По крайней мере, "Счастливая катастрофа" Мэдди Доусон – именно об этом. По сюжету Марни Макгроу и Патрик Дилейни влюблены друг в друга и живут вместе уже несколько лет, достаточно, чтобы понять, что в паре невозможно достичь идеального согласия. И все-таки есть кое-что, над чем, возможно, стоило бы задуматься: Марни экспрессивна — Патрик углублен в себя.

"Потом мы бредем к постели, сонные и наконец спокойные, — рассказывает героиня. — Патрик прижимает меня к себе, и мы нежно любим, пытаясь наверстать потерянное, что-то, что нам больше никогда не удастся найти. Он такой любящий и заботливый, теплый и знакомый. В ответственный момент Патрик, как всегда, тянется за презервативом. Должна признаться, я тешила себя надеждами, что на этот раз он так не поступит, но ошиблась. Закрываю глаза и стараюсь не расстраиваться. Все в порядке".

Наша героиня радуется переменам, а ее партнер предпочитает стабильность. Она видит брак и отцовство в их будущем, а ему закрывает горизонт тень произошедшей ранее трагедии. Вдруг восьмилетний сюрприз из прошлого Патрика появляется на пороге, вторгается в их жизнь — и это переворачивает все. Хотя это не совсем те изменения, которые она предполагала, Марни моментально воспринимает их как появление семьи. Но Патрик, боясь новой боли, убегает в себя. Вдруг две очень разные части прекрасного целого становится все труднее совместить. Как Марни может доверять магии Вселенной, когда она, кажется, делает все возможное, чтобы сбить ее с ног?

Миссис К. Лондонские хроники: леди Амелия, Китти. — Гайсин : ТУТ, 2024

Что касается заявленной в названии подборки светской жизни, то "Лондонские хроники: леди Амелия, Китти" Миссис К. предлагают именно эту атмосферу исторической аутентики, ведь автор рассказывает романтические истории, в центре которых молодые женщины эпохи Регентства. Благодаря изысканному стилю повествования и жанровому мастерству увлекательные события этих историй и интриги перенесут читателей в мир аристократического Лондона, где элегантные воспитанные леди и настоящие джентльмены дорожат честью и моралью. Так что полное погружение в исторический контекст, как говорится, гарантировано. Вы сможете вальсировать вместе с героями в бальных залах, кататься в Гайд-парке, назначать тайные свидания и наблюдать, как настоящая любовь преодолевает все препятствия.

По сюжету первой истории, леди Амелия Игертон, богатая дочь графа, возвращается в Лондон после двух лет траура еще более популярной, чем раньше. Однако ее доброта и забота о друзьях превращают дни в водоворот, наполненный тайными побегами, коварными интригами, и заставляют придумывать новые планы помощи другим. По сюжету второй истории, мисс Китти Барлоу, молодая рассудительная леди, приезжающая в Лондон на свой очередной сезон, но омраченная популярностью кузины, остается в тени, пока необходимость не заставляет ее обратиться за помощью к известному повесе, графу с невыносимым характером. Он не придерживается правил и на все имеет свое мнение, но, возможно, именно этот джентльмен сможет разглядеть в скромной и молчаливой девушке мудрую душу и искренность — качества, которых не имеет легкомысленная сестра. Во всяком случае, обе истории не оставят равнодушными настоящих почитателей романтической литературы, увлекая внимание яркими перипетиями светской жизни.

Джулия Куинн. Бриджертоны. Герцог и я. – Х.: Виват, 2024

Пикантность и откровенность, а еще способность говорить на неудобные темы об отношениях, "упаковке" современных общественных тенденций (феминизма, кризиса маскулинности и т.п.) в исторический антураж — таковы рецепты успеха автора этой увлекательной книги, способные "зацепить" как студентку, так и ее профессоршу. Что касается сюжета книги Джулии Куинн "Бриджертоны. Герцог и я", то стоит напомнить, как в эпоху Регентства все бальные залы и гостиные Лондона были скованны неписаными и незыблемыми правилами: как говорить с графом, какой книксен предстоит выполнять перед принцем Герцог должен быть властным и безразличным, а юная леди брачного возраста – дружелюбной, впрочем, не слишком.

Зато Дафна Бриджертон, четвертая из восьми потомков удивительно дружной благородной семьи, имеет приветливый характер, в противоположность большинству чванливых барышень своего возраста, так что легко находит общий язык чуть ли не со всеми парнями лондонских верхов. А вот интересного брачного предложения для своей старшей дочери виконтесса Бриджертон никак не дождется. Тем временем Саймон Бассет, герцог Гастингс, недавно вернулся из-за границы и пытается избегать светского шума, даже выхода в свет, ведь решил никогда не жениться. Для этого у него есть личные мотивы, вызванные семейной драмой. Знакомство с сестрой лучшего друга Энтони Бриджертона открывает для него другой путь. Если Дафна согласится на их притворное ухаживание, Саймон сможет отказывать матерям юных барышень, упорно стремящихся внимания неженатого герцога. Зато Дафна увидит новые перспективы, а ее репутация взлетит на небеса.

Сработает ли этот план, если в жестоком, блестящем, окутанном сплетнями мире лондонской элиты истинно только одно: любовь не сдержать правила. Стоит добавить, что автор попала в Зал славы романистов США, а романы из ее безумно популярной серии "Бриджертоны" становились бестселлерами 19 раз. Переведенные на 41 языки, они легли в основу хитового сериала от Netflix.

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