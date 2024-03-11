Эрдоган заявил, что собирается уходить из политики

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предстоящий тур голосования на местных выборах станет для него "последним".

Об этом турецкий лидер сказал 8 марта на встрече молодежной группы TÜGVA в Стамбуле, сообщает Politico.

Заметим, что в Турции 31 марта в каждом городе, провинции и муниципалитете пройдут голосования, чтобы выбрать мэров и советников. Эрдоган сказал, что это будет последнее голосование, в котором он участвует.

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"По закону эти выборы являются моими последними", — заявил президент Турции.

Он также сказал, что результат местных выборов будет иметь большое влияние на его планы по политической наследственности.

"Результатом этих выборов будет передача наследства братьям, которые придут после меня. Именно поэтому мы сделали необходимые приготовления", – сообщил Эрдоган.

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Напомним, что Эрдоган является президентом Турции с 2014 года после десятилетия, проведенного в должности премьер-министра страны.

Турецкий президент был переизбран на второй пятилетний срок во время спорных выборов в 2023 году.

К слову, Эрдоган заявил, что готов стать посредником между Украиной и Россией для установления "справедливого" мира между ними.

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