Американцы обеспокоены возрастом Байдена: президент отреагировал

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил оптимизм относительно своей способности управлять страной и вспомнил свой возраст, тема которого противоречива среди некоторых избирателей.

Об этом Байден сказал в своем обращении, сообщает CNN.

Следует заметить, что некоторые американские избиратели считают 81-летнего Байдена слишком старым. Если он снова займет президентское кресло в этом году, то в конце второго срока ему будет 86 лет.

"Я настроен оптимистично. Я действительно оптимистичен по этому поводу. Я оптимист. Мои соотечественники, вопрос, который стоит перед нашей страной, заключается не в том, сколько нам лет, а в том, сколько лет нашим идеям", — сказал он.

К слову, Байден уже старейший президент в истории Соединенных Штатов. Он опередил Рональда Рейгана, которому в конце второго срока было 77 лет.

Напомним, выборы президента США пройдут в ноябре этого года. Bloomberg News/Morning Consult провел опрос, показавший шансы на победу действующего хозяина Белого дома, представителя Демократической партии Джо Байдена и экспрезидента, выдвиженца Республиканской партии Дональда Трампа.

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