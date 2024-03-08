Американці занепокоєні віком Байдена: президент відреагував

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висловив оптимізм щодо своєї здатності керувати країною та згадав про свій вік, тема якого є суперечливою серед деяких виборців.

Про це Байден сказав у своєму зверненні, повідомляє CNN.

Слід зауважити, що деякі американські виборці вважають 81-річного Байдена занадто старим. Якщо він знову посяде президентське крісло цього року, то наприкінці другого терміну йому буде 86 років.

"Я налаштований оптимістично. Я дійсно оптимістичний щодо цього. Я оптиміст. Мої співвітчизники, питання, яке стоїть перед нашою країною, полягає не в тому, скільки нам років, а в тому, скільки років нашим ідеям", - сказав він.

До слова, Байден уже є найстаршим президентом в історії Сполучених Штатів. Він випередив Рональда Рейгана, якому наприкінці другого терміну було 77 років.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться у листопаді цього року. Bloomberg News/Morning Consult провело опитування, яке показало шанси на перемогу чинного господаря Білого дому, представника Демократичної партії Джо Байдена і експрезидента, висуванця Республіканської партії Дональда Трампа.

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