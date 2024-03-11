Ердоган заявив, що збирається йти з політики

Турецький лідер заявив про свої "останні вибори".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що майбутній тур голосування на місцевих виборах стане для нього "останнім".

Про це турецький лідер сказав 8 березня на зустрічі молодіжної групи TÜGVA у Стамбулі, повідомляє Politico.

Зауважимо, у Туреччині 31 березня в кожному місті, провінції та муніципалітеті відбудуться голосування, щоб обрати мерів і радників. Ердоган сказав, що це буде останнє голосування, в якому він бере участь.

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"Згідно із законом, ці вибори є моїми останніми", – заявив президент Туреччини.

Він також сказав, що результат місцевих виборів матиме значний вплив на його плани щодо політичної спадкоємності.

"Результатом цих виборів буде передавання спадщини братам, які прийдуть після мене. Саме тому ми зробили необхідні приготування", – повідомив Ердоган.

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Нагадаємо, що Ердоган є президентом Туреччини від 2014 року після десятиліття, проведеного на посаді прем’єр-міністра країни.

Турецький президент був переобраний на другий п'ятирічний термін під час суперечливих виборів 2023 року.

До слова, Ердоган заявив, що готовий стати посередником між Україною та Росією для встановлення "справедливого" миру між ними.

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