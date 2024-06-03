Били руками та лаялися: у Празі росіяни напали на українських волонтерів

У Чехії 1 червня на Старомєстській площі у центрі Праги, група агресивних росіян напала на членів української волонтерської організації Prague Maidan.

У Празі росіяни напали на українських та чеських волонтерів. Сутичка потрапила на відео. На допомогу покликали поліцію.

Що говорили росіяни та чим закінчився інцидент, розповіли журналысти в ексклюзиві TSN.ua.

Напали на волонтерів

У Чехії 1 червня на Старомєстській площі у центрі Праги, група агресивних росіян напала на членів української волонтерської організації Prague Maidan. Волонтери виходять на площу кожної суботи, з другої до шостої. У наметі під назвою Russia Hands Off Ukraine вони продають мерч та мають скриньку для зборів на підтримку України. Як зазначила представниця організації – на це є офіційний дозвіл. Однак, вочевидь діяльність організації не сподобалась росіянам, які проходили повз. Волонтерка повідомила, що ці люди напали на них і навіть завдали фізичної шкоди. За її словами, двоє жінок накинулися на одну з волонтерок, а ще один чоловік схопив 19-річного чеха.

"Все почалось з того, що підійшов боров і почав мені казати "Ну что єб**т вас расія. Я почала знімати і казати, що в Чехії підтримка Росії - це злочин. Потім приперлись дві тьотки. Я сказала йти звідси… Одна з них вдарила нашу абсолютно спокійну чешку по голові. А хлопця чеха, який їх послав, почав хапати ще один мужик, який теж розповідав, як нас Росія добре вбиває."

Били та лаялися

Волонтерка опублікувала відео, на якому було зафіксовано момент нападу росіян. На ньому можна побачити, як жінки та чоловік б'ють руками волонтерів. Це все супроводжується нецензурною лайкою. У результаті одна з волонтерок отримала травми, вона опублікувала фото з закривавленими руками.

Відео, які ми встигли зняти з хлопчиком-чехом, який теж волонтерить і на якого напав один з мужиків https://t.co/7B3WOfGAZP — No Name (@_Nameless_Mira) June 1, 2024

Волонтерка також додала, що росіяни після нападу встигли втекти, адже поліція довго їхала на виклик. Правоохоронці взяли фото нападників і будуть їх розшукувати.

Фото: скриншот

Росіяни розстріляли волонтерів

Однак, це не всі варварства, які чинять росіяни по всьому світу. Нещодавно у Вовчанську, що на Харківщині, зникли двоє волонтерів, які поїхали туди на власному автомобілі, щоб евакуювати місцеву родину. Згодом стало відомо, що їх розстріляли російські солдати. Про це повідомив начальник слідчого управління головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

Постраждав і свідок

Свідком трагедії, пише Болвінов, став 19-річний хлопець, який приїхав до Вовчанська рятувати свою бабусю, але і він став жертвою окупантів, хлопцю дивом вдалося врятуватися.

Волонтери поїхали у небезпечну частину міста.

У коментарі «Суспільному Харків» голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі, розповів, що жертви окупантів - це двоє чоловіків з Київщини, які без узгодження дій з поліцією та місцевою владою, виїхали до Вовчанська. За словами голови адміністрації, волонтери не знали, що не потрібно їхати у північну частину міста.

Бої за Вовчанськ

Російські окупанти продовжують штурмувати Харківщину, але більшу частину Вовчанська контролюють Сили оборони України. Водночас росіяни намагаються продовжувати штурмувати Вовчанськ, намагаючись закріпитися в місті піхотними підрозділами для того.

Нагадаємо, Мережею ширяться відео, де росіянка вибиває телефон в українців, на другому – як вона та ще один громадянин РФ нападають на волонтерів, завдаючи їм ударів ногами та руками.

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