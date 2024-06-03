Кінець трансферної саги: "Реал" офіційно оголосив про підписання Мбаппе

Мадридський "Реал" оголосив про підписання зіркового французького нападника Кіліана Мбаппе.

Контракт 25-річного футболіста з "вершковими" розрахований на 5 років, повідомляє офіційний сайт "Королівського клубу".

Пресслужба "Реала" опублікувала в клубних соцмережах відео, присвячене переходу Мбаппе з яскравими моментами його футбольної кар'єри.

Мбаппе перебрався до "Реала" у статусі вільного агента. Цього літа у нього закінчився контракт із ПСЖ, за який він виступав від 2017 року, коли перейшов з "Монако" за 180 мільйонів євро.

У складі паризького клубу Кіліан виграв 6 чемпіонатів Франції, 4 національні Кубки, три Суперкубки, а також 2 Кубки французької ліги.

У сезоні-2023/24 Мбаппе провів 48 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, забив 44 голи та віддав 10 асистів.

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