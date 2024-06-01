Німеччина – Україна: де і коли дивитися товариський матч перед стартом Євро-2024

Команда Сергія Реброва проведе перший з трьох контрольних поєдинків перед початком континентальної першості.

У понеділок, 3 червня, збірна України зіграє товариський матч із національною командою Німеччини – господаркою фінального турніру Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Макс Морлок" у німецькому Нюрнберзі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Для української збірної це буде перший з трьох контрольних матчів в рамках підготовки до континентальної першості. Після гри з німцями "синьо-жовті" проведуть ще два спаринги: 7 червня з Польщею у Варшаві та 11 червня з Молдовою у Кишиневі.

Де дивитися матч Німеччина – Україна

Трансляція матчу Німеччина – Україна буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина – Україна буде доступна на нашому сайті.

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на Євро-2024 зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Німецька команда позмагається у квартеті А проти Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

Читайте також:

Збірна України з футболу зіграє на Євро-2024: календар матчів "синьо-жовтих"

Букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024

Збірна України з футболу оголосила заявку на товариські матчі перед Євро-2024