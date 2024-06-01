Німеччина – Україна: де і коли дивитися товариський матч перед стартом Євро-2024

Команда Сергія Реброва проведе перший з трьох контрольних поєдинків перед початком континентальної першості.
У понеділок, 3 червня, збірна України зіграє товариський матч із національною командою Німеччини – господаркою фінального турніру Євро-2024.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Макс Морлок" у німецькому Нюрнберзі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Для української збірної це буде перший з трьох контрольних матчів в рамках підготовки до континентальної першості. Після гри з німцями "синьо-жовті" проведуть ще два спаринги: 7 червня з Польщею у Варшаві та 11 червня з Молдовою у Кишиневі.
Де дивитися матч Німеччина – Україна
Трансляція матчу Німеччина – Україна буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина – Україна буде доступна на нашому сайті.
Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.
Збірна України на Євро-2024 зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Німецька команда позмагається у квартеті А проти Шотландії, Угорщини та Швейцарії.
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