Що робити з ірисами після цвітіння - обрізка та догляд

Червень - місяць, коли закінчується цвітіння ірисів. Багато хто не знає як доглядати за ірисами після цвітіння. А для пишного цвітіння цих квітів дуже важливий правильний догляд за цим багаторічником аж до зими. Яким має бути догляд за ірисами після цвітіння, чи потрібно їх обрізати, як правильно це зробити - у матеріалі ТСН.ua

Ірис потребує догляду як до цвітіння, так і після. Після цвітіння ірис обов'язково потрібно обрізати і, по необхідності, пересадити. А ближче до зими не зимостійкі іриси ще й укрити від холоду.

Коли та як обрізати іриси після цвітіння

Сухі квіти і зів'ялі квітконоси - чудове середовище для шкідників та хвороб. Тому відразу після в'янення квітів потрібно видалити всі квітконоси. Обрізати іриси після цвітіння краще садовими ножицями.

Але важливо не зрізати листя під корінь. Досвідчені садівники рекомендують залишити здорове листя на ірисах до кінця осені, для того, щоб рослини з їх допомогою змогли накопичити потрібний обсяг поживних речовин. Якщо ви збираєтеся наступного сезону розмножити рослину насінням, то також потрібно залишити кілька кольорів для зав'язі насіннєвої коробочки. Можна гарненько підрізати, і тоді кущ буде довго зберігати декоративний вигляд. Квітконоси зрізають на висоті 2,5 см від кореня, а потім видаляють все сухе і пошкоджене листя. Перевіряти іриси на наявність зів'ялих бутонів потрібно не менше двох разів на тиждень.

Плідно впливає на стан рослини його обрізання під час осінніх дощів. Листя обрізають на відстані 15 см від ґрунОстаточно обрізати іриси рекомендується перед настанням перших заморозків. ту.

Як доглядати за ірисами після цвітіння

Поливати іриси після того, як вони відцвітуть, якщо літо не дуже спекотне, не потрібно. Саме в цей період у коренях або в цибулинах рослини накопичується суха речовина – полив ірисів у цей час викличе застоювання води в його кореневій системі.

Після цвітіння можна трохи підгодувати іриси компостом. Не можна удобрювати іриси гноєм, корені можуть загнивати.

Основне підживлення ірисів проводять через місяць після їх в'янення добривом з фосфором та калієм.



Після закінчення сезону дощів, у листопаді, залишки листя і верх кореневищ ірисів обробляють фунгіцидами. Пізнє підживлення рослин незадовго до настання заморозків проводять мінеральним комплексом, який не містить азоту.

Коли пересаджувати іриси після цвітіння

Пересаджувати іриси рпотрібно не частіше ніж 1 раз на 4-5 років восени, у вересні. Перед пересадкою потрібно обрізати листя. Рослини викопують, очищають від ґрунту і поділяють кореневища. Декілька днів викопані іриси зберігають у сухому місці, а потім наприкінці вересня, на початку жовтня висаджують у грунт.

Чи потрібно викопувати іриси на зиму

На зиму іриси здебільшого не потрібно викопувати. Але якщо квіти ніжного сорту, то вони потребують на зиму теплого укриття.

Протягом перших 2-3 років життя укриття потребують і зимостійкі сорти ірисів. Для укриття використовуються торф, перегній, стружку або солому. Рослини покривають 10-сантиметровим пухким шаром цього матеріалу, а зверху кладуть ялинове гілля.

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