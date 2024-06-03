Что делать с ирисами после цветения – обрезка и уход

Как ухаживать за ирисами после цветения, как их правильно обрезать

Июнь – месяц, когда заканчивается цветение ирисов. Многие не знают как ухаживать за ирисами после цветения. После цветения ирис обязательно нужно обрезать и, по необходимости, пересадить. А поближе к зиме не зимостойкие ирисы к тому же укрыть от холода.

Когда и как обрезать ирисы после цветения

Сухие цветы и увядшие цветоносы – отличная среда для вредителей и болезней. Поэтому сразу после увядания цветов нужно удалить все цветоносы. Обрезать ирисы после цветения лучше садовыми ножницами.

Но важно не срезать листья под корень. Опытные садоводы рекомендуют оставить здоровые листья на ирисах до конца осени, для того чтобы растения с их помощью смогли накопить нужный объем питательных веществ. Если вы собираетесь в следующем сезоне размножить растение семенами, то также нужно оставить несколько цветов для завязи семенной коробочки. Можно хорошенько подрезать, и тогда куст будет долго сохранять декоративный вид. Цветоносы срезают на высоте 2,5 см от корня, а затем удаляют все сухие и поврежденные листья. Проверять ирисы на наличие увядших бутонов нужно не менее двух раз в неделю.

Плодотворно влияет на состояние растения его обрезание во время осенних дождей. Листья обрезают на расстоянии 15 см от грунта. Окончательно обрезать ирисы рекомендуется перед наступлением первых заморозков.

Как ухаживать за ирисами после цветения

Поливать ирисы после того, как они отцветут, если лето не слишком жаркое, не нужно. Именно в этот период в корнях или луковицах растения накапливается сухое вещество – полив ирисов в это время вызовет застаивание воды в его корневой системе.

После цветения можно немного подкормить ирисы компостом. Нельзя удобрять ирисы навозом, корни могут загнивать.

Основную подкормку ирисов проводят через месяц после увядания удобрением с фосфором и калием.



После окончания сезона дождей, в ноябре, остатки листьев и верх корневищ ирисов обрабатывают фунгицидами. Позднюю подкормку растений незадолго до наступления заморозков проводят минеральным комплексом, не содержащим азота.

Когда пересаживать ирисы после цветения

Пересаживать ирисы нужно не чаще 1 раза в 4-5 лет осенью, в сентябре. Перед пересадкой нужно обрезать листья. Растения выкапывают, очищают от почвы и разделяют корневища. Несколько дней выкопанные ирисы хранят в сухом месте, а затем в конце сентября – в начале октября их высаживают в почву.

Нужно ли выкапывать ирисы на зиму

На зиму ирисы в большинстве своем не нужно выкапывать. Но если цветы нежного сорта, то они нуждаются в теплом укрытии.

В течение первых 2-3 лет жизни в покрытии нуждаются и зимостойкие сорта ирисов. Для укрытия используются торф, перегной, стружку или солому. Растения покрывают 10-сантиметровым рыхлым слоем этого материала, а сверху кладут еловые ветки.

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