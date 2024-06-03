Конец трансферной саги: "Реал" официально объявил о подписании Мбаппе

Мадридский "Реал" объявил о подписании звездного французского нападающего Килиана Мбаппе.

Контракт 25-летнего футболиста со "сливочными" рассчитан на 5 лет, сообщает официальный сайт "Королевского клуба".

Пресс-служба "Реала" опубликовала в клубных соцсетях видео, посвященное переходу Мбаппе с яркими моментами его футбольной карьеры.

Мбаппе перебрался в "Реал" в статусе свободного агента. Этим летом у него истек контракт с ПСЖ, за который он выступал с 2017 года, когда перешел из "Монако" за 180 миллионов евро.

В составе парижского клуба Килиан выиграл 6 чемпионатов Франции, 4 национальных Кубка, три Суперкубка, а также 2 Кубка французской лиги.

В сезоне-2023/24 Мбаппе провел 48 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 10 ассистов.

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