Украинца убили в общежитии в немецком Ростоке

Беженца из Украины убили в общежитии в немецком Ростоке.

Об этом передает пресс-служба полиции Ростока.

46-летний мужчина с серьезными ранениями был обнаружен охранником сегодня около полудня. Врач скорой помощи только констатировал смерть. Отмечается, что доказательства на месте инцидента говорят об убийстве, полиция начала уголовное расследование. Больше подробностей не указано.

Напомним, что в баварском городке Мурнау 27 апреля этого года россиянин зарезал двух украинцев. Один скончался от тяжелых ножевых ранений на месте, а второй доставили в больницу, где позже он также скончался. Убитые россиянином украинцы в Германии оказались военнослужащими, проходившими реабилитацию в местной клинике после ранения. Местный "Z-патриот" жестоко зарезал их.

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