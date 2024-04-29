Вбивство українських військових у Німеччині: що відомо про нападника-росіянина

Росіянина, який жорстоко вбив двох українських військових в Німеччині, затримано. Наразі триває слідство. Однак поліція не розголошує інформацію про злочинця.

Про це повідомив директор Іниціативи Центр Європейській Стійкості в Берліні Сергій Сумленний.

"Поліція не дуже активно поширює інформацію, це нормальна практика для розслідувань. Те, що ми наразі знаємо - це вже більше, ніж поліція зазвичай поширює. Ми знаємо, хто чоловік, якого затримали, знаємо, скільки йому років - 57, якщо не помиляюсь. Він є відомою людиною в пропутінських антиукраїнських колах росіян, яких багато в Німеччині, був членом багатьох таких комюніті і навіть відкрито носив шеврон з літерою Z, котру вони використовують для того, щоб демонструвати свою впевненість у тому, що те, що вони роблять в Україні - це те, чим вони пишаються. Тут постає запитання дуже просте - в Німеччині демонстрація цих символів теоретично заборонена, починаючи від початку російського повномасштабного вторгнення", - сказав він.

Що відомо про вбивство двох українців

Увечері, 27 квітня, на території торгового центру в німецькому місті Мурнау виявили двох українців з ножовими пораненнями.

36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці. Другий, 23-річний потерпілий, помер у сусідній лікарні того ж вечора.

Підозрюваного розшукали й затримали того ж вечора, він жив неподалік від місця злочину. Ним виявився 57-річний громадянин Росії — його заарештували. Поліція зʼясовує всі обставини справи, триває слідство

Двоє українців, які отримали смертельні ножові поранення були військовими, які проходили в Німеччині реабілітацію. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких могли служити загиблі українці, та встановлюють звʼязок із рідними.

МЗС України тримає ситуацію на особливому контролі. Очільник МЗС Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати в постійному контакті з німецькими правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіянин у Німеччині зарізав двох українських військових

Читайте також: