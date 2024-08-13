В Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві українського біженця: хто цей чоловік

В німецькому місті Росток затримали громадянина України за підозрою у вбивстві співвітчизника в центрі для біженців. Інцидент стався в центрі для біженців.

Про це повідомило DW.

Охоронець знайшов 46-річного українця без ознак життя та одразу ж повідомив про це поліцію та швидку допомогу. Лікарі, які прибули на місце події, змогли лише констатувати смерть, але не змогли встановити точну причину загибелі.

Наразі прокуратура не розкриває деталі вбивства та можливі мотиви підозрюваного. Розслідування триває, і правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини інциденту. Відомо, що клопотання про арешт подано, але поки що обставини справи залишаються невідомими. Очікується, що найближчим часом з’являться нові дані про цей випадок, але наразі інформація обмежена.

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Нагадаємо, у німецькому Ростоці в гуртожитку жорстоко вбили 46-річного українця. Чоловіка знайшов охоронець із серйозними пораненнями, але лікарі змогли лише констатувати смерть. Поліція розпочала розслідування. Раніше в Німеччині відбулося ще одне вбивство українців росіянином у баварському містечку Мурнау.

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