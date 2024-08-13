В Германии задержан подозреваемый в убийстве украинского беженца: кто этот человек

Подозреваемый уже задержан.
В немецком городе Росток задержан гражданин Украины по подозрению в убийстве соотечественника. Инцидент произошел в центре для беженцев.
Об этом сообщило DW.
Охранник нашел 46-летнего украинца без признаков жизни и сразу сообщил об этом в полицию и скорую помощь. Прибывшие на место происшествия врачи смогли лишь констатировать смерть, но не смогли установить точную причину гибели.
Пока прокуратура не раскрывает детали убийства и возможные мотивы подозреваемого. Расследование продолжается и правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства инцидента. Известно, что ходатайство об аресте подано, но пока обстоятельства дела остаются неизвестными. Ожидается, что в ближайшее время появятся новые данные об этом случае, но сейчас информация ограничена.
Напомним, в немецком Ростоке в общежитии жестоко убили 46-летнего украинца. Мужчину с серьезными ранениями обнаружил охранник, однако врачи смогли лишь констатировать смерть. Полиция начала расследование. Ранее в Германии произошло еще одно убийство украинцев россиянином в баварском городке Мурнау.
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