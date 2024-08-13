Россияне захватили три села на Донетчине и продвинулись дальше – Deep State (карта)

Враг оккупировал Лисичное, Ивановку и Свиридоновку.
Российские войска захватили три села в Донецкой области и продвинулись в районах шести населенных пунктов.
Об этом сообщили аналитики Deep State и опубликовали обновленную карту.
По данным Deep State, враг оккупировал Лисичное, Ивановку, Свиридоновку и продвинулся в Гродовке, Константиновке, Невельском, возле Сергеевки, Песчаного и Новоторецкого Донецкой области.
В то же время, украинские войска отбросили врага возле Стельмаховки на Луганщине.
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К слову, в 32-й отдельной механизированной бригаде ВСУ сообщили о боях в городской застройке Торецка в Донецкой области.
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