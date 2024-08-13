Росіяни захопили три села на Донеччині і просунулись далі – Deep State (мапа)

Російські війська захопили три села в Донецькій області і просунулися у районах шести населених пунктів.

Про це повідомили аналітики Deep State та опублікували оновлену мапу.

За даними Deep State, ворог окупував Лисичне, Іванівку, Свиридонівку та просунувся у Гродівці, Костянтинівці, Невельському, біля Сергіївки, Піщаного та Новоторецького Донецької області.

Водночас українські війська відкинули ворога біля Стельмахівки на Луганщині.

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Мапа з просуванням ворога на фронті від Deep State

До слова, у 32-й окремої механізованій бригаді ЗСУ повідомили про бої в міській забудові Торецька на Донеччині.

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