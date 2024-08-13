Росіяни захопили три села на Донеччині і просунулись далі – Deep State (мапа)

Ворог окупував Лисичне, Іванівку та Свиридонівку.
Російські війська захопили три села в Донецькій області і просунулися у районах шести населених пунктів.
Про це повідомили аналітики Deep State та опублікували оновлену мапу.
За даними Deep State, ворог окупував Лисичне, Іванівку, Свиридонівку та просунувся у Гродівці, Костянтинівці, Невельському, біля Сергіївки, Піщаного та Новоторецького Донецької області.
Водночас українські війська відкинули ворога біля Стельмахівки на Луганщині.
Читайте провідні новини дня:
- РФ потужно вдарила по Україні дронами і ракетами: скільки цілей вдалось знищити
- Бої за Курськ: у Deep State дослідили операцію ЗСУ
- Трамп назвав ім'я політика, якого вважає винним у вторгненні Путіна до України
До слова, у 32-й окремої механізованій бригаді ЗСУ повідомили про бої в міській забудові Торецька на Донеччині.
Читайте також: