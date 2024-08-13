Что Украина будет делать с Курщиной: в МИД назвали цель операции

В ведомстве подчеркнули, что Украина достигает своих целей на Курщине и будет продолжать это делать.

Украина не заинтересована в захвате территорий Курской области России, а нынешнюю операцию проводит для защиты своей территории и населения от вражеских ударов.

Об этом спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил на брифинге.

"В отличие от России, Украине чужое не нужно. Украина не заинтересована в том, чтобы забирать какую-то территорию Курской области. Но мы хотим защитить жизнь своих людей", – заявил спикер МИД.

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Он обратил внимание, что с начала этого лета только из Курской области и только по районам Сумской области россияне нанесли более 2000 ударов – из РСЗО, артиллерии, минометов, дронами, выпустили 255 КАБов и более 100 ракет.

"К сожалению, у Украины нет достаточно возможностей наносить дальнобойные удары всем оружием, которое имеется, чтобы защититься от этого террора. Нет пока этих соответствующих решений, на которых мы настаиваем. Поэтому есть необходимость с помощью Вооруженных сил проводить освобождение этих приграничных районов от российских военных контингентов, которые наносят по Украине удары", – объяснил Тихий.

Он сообщил, что Украина достигает соответствующих целей на Курщине и будет продолжать это делать.

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"Кроме того, в целом операция в Курской области помогает фронту, потому что не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет ее военную логистику. ВСУ – это цивилизованная европейская военная сила, полностью соблюдающая законы и обычаи ведения войны, международного гуманитарного права. Целью Сил обороны Украины являются только военные силы и военные контингенты", – отметил спикер МИД.

Он отметил, что цель операции в Курской области – сохранение жизни украинцев, защита территории Украины от российских ударов.

Напомним, во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего 12 августа Украина впервые признала наступление ВСУ в Курской области. Как сообщил главком Александр Сырский, под контролем украинских войск находится около 1000 кв. км территории Курщины.

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