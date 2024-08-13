Операция в Курской области: нардеп ответил, какая ее цель

Роман Костенко допустил, что у Украины могут быть планы и дальше Курска.

Нардеп от "Голоса", полковник СБУ Роман Костенко ответил на вопрос, какая конечная цель рейда украинских войск в Курскую область России.

Об этом он сказал в интервью изданию "Украинская правда".

Костенко отметил, что, чтобы четко говорить о цели, нужно знать полный план операций.

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"Чтобы постоянно проводить серьезные операции, ты должен думать о резервах. Можно прорвать фронт, и на этом у тебя войска закончились", — заметил народный избранник.

"Мы должны понимать, что у нас могут быть планы и дальше Курска. Но будет вопрос, насколько мы сможем это сделать, насколько враг даст нам это сделать", – добавил Костенко.

Он сообщил, что сейчас россияне подтягивают свои войска. Они начинают применять артиллерию, КАБы, "Ланцеты". Поэтому, прогнозирует нардеп, украинским силам будет все сложнее продвигаться.

Напомним, 12 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что под контролем украинских войск в Курской области находится около 1000 кв. км территории.

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