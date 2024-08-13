Операція в Курській області: нардеп відповів, яка її мета

Роман Костенко допустив, що в України можуть бути плани і далі Курська.

Нардеп від "Голосу", полковник СБУ Роман Костенко відповів на запитання, яка кінцева мета рейду українських військ до Курської області Росії.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню "Українська правда".

Костенко зазначив, що аби чітко говорити про мету, треба знати повний план операцій.

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"Щоб постійно проводити серйозні операції, ти маєш думати про резерви. Можна прорвати фронт, і на цьому в тебе війська закінчились", – зауважив народний обранець.

"Ми маємо розуміти, що у нас можуть бути плани і далі Курська. Але буде питання, наскільки ми зможемо це зробити, наскільки ворог дасть нам це зробити", – додав Костенко.

Він повідомив, що зараз росіяни підтягують свої війська. Вони починають застосовувати артилерію, КАБи, "Ланцети". Тому, прогнозує нардеп, українським силам буде дедалі складніше просуватись.

Нагадаємо, 12 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що під контролем українських військ у Курській області перебувають близько 1000 кв. км території.

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