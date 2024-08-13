Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Окупанти втратили танки, артсистеми і засоби ППО.
Станом на ранок 13 серпня 2024 року ЗСУ знищили 593 160 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1160 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
- особового складу - близько 593 160 (+1160) осіб,
- танків - 8455 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 16385 (+17) од,
- артилерійських систем - 16764 (+36) од,
- РСЗВ - 1146 (+0) од,
- засоби ППО - 920 (+1) од,
- літаків - 366 (+0) од,
- гелікоптерів - 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13491 (+19),
- крилаті ракети - 2426 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 22649 (+59) од,
- спеціальна техніка - 2806 (+5).
Як повідомлялося, вночі 13 серпня армія РФ потужно вдарила по Україні дронами і ракетами. Сили ППО знищили 30 безпілотників.