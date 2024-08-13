Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на ранок 13 серпня 2024 року ЗСУ знищили 593 160 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1160 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу - близько 593 160 (+1160) осіб,

танків - 8455 (+5) од,

бойових броньованих машин - 16385 (+17) од,

артилерійських систем - 16764 (+36) од,

РСЗВ - 1146 (+0) од,

засоби ППО - 920 (+1) од,

літаків - 366 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13491 (+19),

крилаті ракети - 2426 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 22649 (+59) од,

спеціальна техніка - 2806 (+5).

Як повідомлялося, вночі 13 серпня армія РФ потужно вдарила по Україні дронами і ракетами. Сили ППО знищили 30 безпілотників.