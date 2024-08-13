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Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

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Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Знищено понад 593 тис. солдатів російської армії. / Фото: Associated Press

Окупанти втратили танки, артсистеми і засоби ППО.

Станом на ранок 13 серпня 2024 року ЗСУ знищили 593 160 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1160 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу - близько 593 160 (+1160) осіб,
  • танків - 8455 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 16385 (+17) од,
  • артилерійських систем - 16764 (+36) од,
  • РСЗВ - 1146 (+0) од,
  • засоби ППО - 920 (+1) од,
  • літаків - 366 (+0) од,
  • гелікоптерів - 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13491 (+19),
  • крилаті ракети - 2426 (+0),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 22649 (+59) од,
  • спеціальна техніка - 2806 (+5).

Як повідомлялося, вночі 13 серпня армія РФ потужно вдарила по Україні дронами і ракетами. Сили ППО знищили 30 безпілотників. 

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