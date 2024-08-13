День ангела 13 серпня: кого та як вітати з іменинами

13 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 13 серпня

13 серпня 2024 року привітайте з іменинами Олексія, Василя, Івана, Костянтина, Максима, Миколу, Тихона, Якова, Євдокію, Оксану.

Олексій — давньогрецьке ім'я, означає "захищати". В дитинстві активний та вольорвий. В дорослому віці стає надійним та близьким другом, непогано пристосований до повсякденного життя.

Василь — з давньогрецького перекладається як "цар". В дитинстві добродушний та щирий. В дорослому віці стає врівноваженим та серйозним, спокійно йде до своєї мети.

Іван — давньоіудейське походження, тлумачиться як "милість Божа". В дитинстві добрий, залежить від критики інших. В дорослому віці стає неквапливим, що може заважати в житті.

Костянтин — римського походження, означає "стійкий". В дитинстві часто тривожиться. В дорослому віці стає сумлінним та відповідальним, особливо на роботі.

Максим — з латині перекладається як "найвеличніший". В дитинстві здібний, але не любить виділятися. В дорослому віці стає категоричним, переростає невпевненість.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "переможець народів". В дитинстві вихований та слухняний. В дорослому віці стає рішучим, особливо в справах кохання.

Тихон — з давньогрецької означає "щастя". В дитинстві доброзичливий і м'який. В дорослому віці стає ціленаправленим, легко досягає поставленої мети.

Яків — давньоєврейське ім'я, перекладається як "другий за народженням". В дитинстві практичний. В дорослому віці віддає перевагу старим друзям, легко переживає неприємні ситуації.

Євдокія — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "благовоління". В дитинстві рухлива, оптимістична. В дорослому віці стає вірною, відповідальною, рішучою.

Оксана — походить від давньогрецького імені, що означає "гостинна". В дитинстві мрійлива, спокійна. В дорослому віці стає наполегливою, до своїх цілей йде твердою ходою.

День ангела 13 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 13 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів і веде правильним шляхом. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя і безмежної радості в кожному дні. Нехай життя дарує тобі лише приємні сюрпризи і здійснення найзаповітніших мрій!

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З Днем ангела! Бажаю тобі, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, допомагав і підтримував у всіх справах. Нехай твоє життя буде наповнене світлом, добром і любов'ю. Нехай здійсняться всі твої мрії, а кожен день приносить нові можливості та успіхи!

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З Днем ангела! Нехай твій ангел завжди тримає тебе за руку, допомагає у важкі хвилини та дарує натхнення. Бажаю тобі невичерпної енергії, впевненості у своїх силах і гармонії в душі. Нехай кожен день буде наповнений щасливими моментами і радісними подіями!

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З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поряд, оберігаючи від усіх негараздів і даруючи віру в себе. Бажаю тобі щасливих миттєвостей, вірних друзів і любові, яка буде наповнювати твоє серце. Нехай кожен день приносить нові досягнення і приводи для радості!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе до світла і добра, допомагає знаходити правильні рішення і підтримує у важкі хвилини. Бажаю тобі здоров'я, успіхів у всіх починаннях і гармонії в душі. Нехай твоє життя буде сповнене любові, радості та благополуччя!

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