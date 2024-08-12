13 серпня — яке церковне свято, чому заборонено спати на двох подушках

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 13 серпня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Максима Ісповідника. Максим народився у знатній родині у Константинополі. Він отримав ґрунтовну освіту, вивчаючи риторіку, філософію та богослов'я. Певний час служив на імператорській службі, обіймав високу посаду секретаря імператора Іраклія, але близько 613 року пішов у монастир, присвятивши своє життя Богові.

Максим став ченцем у монастирі Філіпіка у Хрисополісі, де займався богословськими дослідженнями та написанням праць. Його основна діяльність полягала в боротьбі з монотелітством – єрессю, яка стверджувала, що Христос мав лише одну волю (божественну) і не мав людської волі.

Максим активно виступав проти монотелітства, обґрунтовуючи, що Христос має дві волі – божественну і людську, що є важливим для розуміння Його повної людськості та божественності. Він брав участь у багатьох диспутах та писав численні праці, щоб захистити ортодоксальну християнську віру.

Максим був арештований та підданий жорстоким переслідуванням за свої погляди. Його судили і засудили до вигнання, а потім і до жорстоких тілесних покарань. Йому відрізали праву руку та язик, щоб він більше не міг писати і проповідувати. Він помер у вигнанні 662 року.

Максим Ісповідник залишив після себе численні богословські праці, серед яких "Відповіді Фалассію", "Містагогія" та "Амбігії". Його вчення мали величезний вплив на розвиток східної православної теології та були підтверджені на Шостому Вселенському соборі (680-681 рр.), де його погляди на дві волі Христа були визнані ортодоксальними.

Прикмети 13 серпня

Народні прикмети 13 серпня / Фото: Unsplash

Пішла злива — взимку буде багато снігу.

Всю ніч гукає сова — скоро зміниться погода.

Вранці туман — до грибів.

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється спати на двох подушках — інакше людина буде самотньою все життя. Також наші предки не працювали. Вірили, якщо забути про цю заборону, то будуть проблеми зі здоров'ям.

Що можна робити завтра

Починали вже готуватися до зими, наприклад, витягували теплі речі, оглядали їх, ремонтували за потреби. Також прибирали до наступної весни всі ті інструменти, які вже не знадобляться.

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