На каком этапе находится операция на Курщине – эксперт ответил

Силы обороны Украины успешно завершили первый этап операции в Курской области, когда прорвали оборону россиян. Однако с оперативно-стратегической точки зрения операция в Курщине только начинается.

Такое мнение высказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук, передает "Эспрессо".

"С оперативно-стратегической точки зрения операция на Курщине только начинается. Четыре-пять суток – это первый этап, первая задача, в частности – прорыв обороны противника. С этим Силы обороны Украины справились отлично", – сообщил он.

По словам эксперта, теперь продлится более сложный этап, выполнение дальнейших задач по классике длится до двух недель.

Лакийчук предположил, что планирует командование при последующих этапах операции в Курской области. По его мнению, это могут быть рейдовые действия в тыл врага на других участках, где он преуспевает или уничтожает вражеские тыли непосредственно в Курской области.

"Генерал Буданов еще в мае говорил, что когда россияне действовали на Харьковщине, они концентрировали силы для мощного удара по Сумщине. Этот упреждающий удар преследует цель сломать их планы окончательно. Как будут развиваться события, сложно сказать, но то, что в прорыв вводятся вторые эшелоны, а на отдельных участках формируется линия обороны, свидетельствует о том, что наши ребята быстро не собираются возвращаться", – подытожил аналитик.

Ранее сообщалось, что Путин не доверил Герасимову руководить обороной Курской области.

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