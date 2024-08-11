Жадан объяснил, почему россияне так ненавидят Бандеру

По словам писателя, россияне больше всего боятся и ненавидят не жертв, а лидеров, способных вести людей на борьбу.

В украинском пантеоне героев есть жертвы, уничтоженные врагом, и есть фигуры, которые вели за людей на борьбу. И именно последних больше всего боятся и ненавидят россияне.

Такое мнение в комментарии "24 канала" высказал украинский писатель и музыкант Сергей Жадан, недавно присоединившийся к рядам бригады Нацгвардии "Хартия".

В частности, Жадан объяснил, почему россияне так ненавидят Степана Бандеру.

"Жертва не поведет за собой. Победитель поведет. Почему они так ненавидят Бандеру? Потому что он сформировал движение, которое их уничтожало. Ни в их глазах, ни в глазах украинцев он не является жертвой. Он – герой. Отсюда и ненависть к нему. Так же с Шухевичем, Сагайдачным. Они – воины. Победители", – говорит писатель.

Жадан сказал, что ему приятно слышно, как украинские бригады взяли имена украинских героев. Вместе с тем рядом с историческими фигурами стоит также Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи).

"Его подразделение носит его имя. Это уже эта историческая тягость. "Цепочка", которая соединяет большой украинский исторический путь. Наша трагедия – в незнании истории. И в неготовности полностью принять свое прошлое и пересмотреть вещи, которые связаны с прошлым", – подчеркнул музыкант.

Он подчеркнул, что россияне могут убить человека, но им не удастся убить дух, идею.

"Можно убить человека. Но дух, идея, сила, которой человек успел поделиться, его трудно уничтожить. Можно спрятать могилу Хмельницкого, присвоить его имя, вписать в имперский контекст. Сама фигура Хмельницкого гораздо более интересная, сложная, наполненная разногласиями, чем попытка России вложить ее в имперский контекст. Как бы они не хотели это сделать, не получится вывести за пределы общественного сознания. Срабатывает тягость, чувство своего, чувство преемственности. Оно сильнее пропаганды, идеологии, цензуры или давления", – подытожил Жадан.

Ранее Сергей Жадан показал, как проходит его служба в рядах Нацгвардии.

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