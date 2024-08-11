Жадан пояснив, чому росіяни так ненавидять Бандеру

За словами письменника, росіяни найбільше бояться і ненавидять не жертв, а лідерів, які були здатні вести людей на боротьбу.

В українському пантеоні героїв є жертви, яких знищив ворог, і є постаті, які вели за людей на боротьбу. І саме останніх найбільше бояться і ненавидять росіяни.

Таку думку у коментарі "24 каналу" висловив український письменник і музикант Сергій Жадан, який недавно долучився до лав бригади Нацгвардії "Хартія".

Зокрема, Жадан пояснив, чому росіяни так ненавидять Степана Бандеру.

"Жертва не поведе за собою. Переможець поведе. Чому вони так ненавидять Бандеру? Бо він сформував рух, який їх знищував та бив. Ні в їхніх очах, ні в очах українців він не є жертвою. Він – герой. Звідси і ненависть до нього. Так само з Шухевичем, Сагайдачним. Вони – воїни. Переможці", – каже письменник.

Жадан сказав, що йому приємно чути, як українські бригади взяли імена українських героїв. Водночас, поруч з історичними постатями стоїть також Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі).

"Його підрозділ носить його ім'я. Це вже ця історична тяглість. "Намистина", яка з'єднує великий український історичний шлях. Наша трагедія – у незнанні історії. І в неготовності повністю прийняти своє минуле та переглянути речі, які пов'язані з минулим", – підкреслив музикант.

Він наголосив, що росіяни можуть вбити людину, але їм не вдасться вбити дух, ідею.

"Можна вбити людину. Але дух, ідея, сила, якою людина встигла поділитися, її важко знищити. Можна заховати могилу Хмельницького, привласнити його ім'я, вписати в імперський контекст. Сама постать Хмельницького значно цікавіша, складніша, наповнена розбіжностями, аніж спроба Росії вкласти її в імперський контекст. Як би вони не хотіли це зробити, не вийде вивести поза межі суспільної свідомості. Спрацьовує тяглість, відчуття свого, відчуття спадкоємності. Воно сильніше за пропаганду, ідеологію, цензуру чи тиск", – підсумував Жадан.

Раніше Сергій Жадан показав, як минає його служба в лавах Нацгвардії.

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