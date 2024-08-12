Зеленский предрек Путину его финал, вспомнив катастрофу "Курска"

24 года назад во время учений затонула российская атомная подводная лодка "Курск". Все находившиеся на борту 118 человек погибли.

В годовщину "курской трагедии" в РФ президент Украины указал на символизм, который усматривается в российской истории.

Об этом президент говорил в вечернем обращении 12 августа.

"Мы видим, как Россия во времена Путина действительно движется: 24 года назад была катастрофа "Курска" – символическое начало его правления, а сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны", – сказал Зеленский.

Он добавил, что так бывает всегда с теми, кто презирает людей и любые правила.

"Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно обеспечим мир", – добавил он.

Напомним, 24 года назад 12 августа в РФ затонула атомная подводная лодка "Курск". На борту находились 118 человек. Все погибли. Судно утонуло во время учений.

Из-за нехватки оборудования Россия не могла сразу добраться до "Курска", отказавшись от помощи Запада. Спустя всего неделю после аварии норвежские дайверы обнаружили затопленный "Курск" и погибший экипаж.

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