"Курськ — фінал для Путіна та його війни" —Зеленський

24 роки тому під час навчань затонув російський атомний підводний човен "Курськ". Усі 118 людей, які були на борту, загинули.

У річницю "курської трагедії" в РФ президент України вказав на символізм, який вбачається у російській історії.

Про це президент говорив у вечірньому зверненні 12 серпня.

"Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа "Курська" – символічний початок його правління; а зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни", – сказав Зеленський.

Він додав, що так буває завжди із тими, хто зневажає людей та будь-які правила.

"Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обовʼязково мир забезпечимо", – додав він.

Нагадаємо, 24 роки тому 12 серпня в РФ затонув атомний підводний човен "Курськ". На борту перебували 118 людей. Усі загинули. Судно потонуло під час навчань.

Через брак обладнання Росія не могла одразу дістатися до "Курська", відмовившись від допомоги Заходу. Лише через понад тиждень після аварії норвезькі дайвери виявили затоплений "Курськ" і загиблий екіпаж.

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