Китайці вигадали, як знищувати американські супутники

Китайські вчені стверджують, що знищуватимуть американські супутники лазерною зброєю, розміщеною на підводних човнах. Однак американські експерти скептично ставляться до того, що подібна схема спрацює.

Китайські вчені з Академії підводного плавання ВМС Китаю стверджують, що можна знищувати супутники, зокрема систему Starlink компанії SpaceX, за допомогою лазерів, встановлених на підводних човнах. Американські експерти сумніваються у можливості встановлення на підводному човні енергоємної зброї.

Про це пише Business Insider.

Китай та інші потенційні противники Америки шукають способи знищити або погіршити супутниковий зв'язок та наведення, які надають перевагу американським військовим. Однією з обговорюваних ідей є встановлення "твердотільного лазерної зброї мегаватного класу" в середній частині підводного човна. Важливо, що для ураження супутника підводному човну не потрібно підійматися на поверхню. Перебуваючи на невеликій глибині, вона може підняти над поверхнею висувну оптико-електронну щоглу, зробити постріл і швидко зануритися.

Такий підхід вигідно відрізняється від наявної протисупутникової зброї, яка використовує наземні ракети для запуску одноразового супутника-камікадзе із вибуховою боєголовкою. При цьому один лазер може вразити багато цілей, хоча його застосування пов'язане з багатьма складнощами, характерними для підводних операцій.

Ці технології [супутники-камікадзе –ред.], що з'явилися в 1950-х роках, були задумані для епохи, коли супутники були великими, дорогими і нечисленними. Вони залишаються загрозою для складних шпигунських і комунікаційних супутників, але поява дешевих, одноразових роїв комунікаційних супутників, таких як комерційна мережа Starlink, значно ускладнила протисупутникові зусилля", – зазначає видання.

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На прикладі Starlink вчені пояснили, що атакувати їх ракетами буде вкрай неефективно.

"Їх багато, вони щільно упаковані та малі за розміром, що робить супутникову мережу надзвичайно стійкою. Навіть якщо значну кількість супутників буде знищено, є резерви, щоб замінити їх", – йдеться у дослідженні.

Китайські дослідники бачать рішення у вигляді флотилій лазерних підводних човнів, що серійно випускаються, які можна було б відправляти в океани по всьому світу. Вони чекатимуть даних стеження від інших надводних платформ, щоб визначити, коли цільовий супутник знаходиться над головою.

"Коли супутник входить у зону атаки, лазерна зброя піднімається. Через обмеження обладнання виявлення підводного човна, потрібні інші сили для забезпечення супутникового позиціонування, щоб підводний човен міг атакувати супутник. Після завершення атаки підводний човен може зануритися і чекати наступної місії", – пояснили дослідники ідею застосування підводних човнів для знищення супутників.

Три проблеми використання лазерної зброї на субмаринах

Американські експерти поставилися до ідеї підводного протисупутникового лазера дуже скептично.

"Підводний човен довелося б проєктувати з нуля, щоб він виробляв багато мегават електроенергії для живлення лазера, що стріляє по об'єкту на висоті 200-300 миль, і це дає близько 10 кіловат на цілі. Це вимагало б неймовірно величезного обсягу", — сказав Кріс Карлсон, колишній військово-морський аналітик Агентства військової розвідки.

Експерт зазначив, що другою проблемою буде наведення лазерів.

"Підводний човен на перископній глибині — це все, що завгодно, але не стійка платформа для стрілянини. Навіть невелике похитування відведе промінь від цілі", — сказав Карлсон.

Третя проблема – це складнощі зі зв'язком, коли човен знаходиться під водою.

"Є багато причин, через які все може піти не так", – наголосив Карлсон.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що Росія загрожує супутникам США на орбіті Землі.

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