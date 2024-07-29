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РФ вперше вивела в море одразу три підводні ракетоносії

РФ вперше вивела в море одразу три підводні ракетоносії

Російський підводний човен "Ростов-на-Дону" / Фото: російські засоби масової пропаганди

Як зазначили в українських ВМС, російський Чорноморський флот "став підводним".

Росія вперше вивела в море одразу три підводних човни, які є носіями крилатих ракет.

Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив 29 липня.

"Ворог вперше вивів в море одразу 3 підводних човни, які є носіями крилатих ракет. Фактично, це всі наявні в Азово-Чорноморському регіоні", – написав речник ВМС у Мережі.

"Іноді чорноморський флот називають підводним. Тепер це правда", – додав Плетенчук.

До слова, напередодні головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що морські дрони потопили близько третини Чорноморського флоту РФ. Тому росіяни були змушені "повністю вийти з порту Севастополя в окупованому Криму після низки українських атак".

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