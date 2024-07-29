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"Увійде в історію": експерт - про атаку ГУР на російський аеродром "Оленья"

"Увійде в історію": експерт - про атаку ГУР на російський аеродром "Оленья"

Аеродром. Ілюстративне / Фото: соцмережі

Атака України на аеродром "Оленья" продемонстрував вразливість стратегічної авіації РФ.

Атака ГУР по російському аеродрому "Оленья" увійде в історію, бо вперше в історії Росії був уразений стратегічний бомбардувальник на авіабазі.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі Freedom.

"Це операція рекордна, вона точно увійде в історію. Вперше в історії Росії, Радянського Союзу, стратегічний бомбардувальник був вражений на авіабазі, на місці своєї стоянки. Вперше продемонстровано вразливість стратегічної авіації, стратегічних аеродромів Росії, їхню незахищеність. Тому що ППО зняли, ППО на сьогоднішній день діє в окупованому Криму, в окупованій частині Донецької та Луганської областей, а там немає", - зазначив він.

Нагадаємо, у Defense Express розповіли, чим Україна завдала ударів по аеродрому "Оленья".

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