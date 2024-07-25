Як стати впевненим в собі: дев'ять кроків, які в цьому допоможуть

Як стати впевненою людиною, навіть якщо це не у вашій натурі

Впевненість збільшує шанси на удачу у житті, це віра, що у вас вийде задумане, вона допомагає ризикувати на шляху до своєї мети, у виконанні завдань. Але це не показник реальних навичок та умінь.

Ми не народжуємося впевненими у собі. Іноді це не в нашій природі, але ми можемо її розвивати, стверджують експерти та пропонують 9 простих способів, які допоможуть стати впевненішою людиною.

Приймайте невдачі

Впевненість полягає не лише в тому, щоб почуватися добре, коли все йде добре, йдеться про збереження віри в себе, навіть коли щось йде не так. Впевнені люди сприймають це як шанс навчитися, розвиватися.

Приймайте невдачі, навчіться з ними рухатися далі. Спочатку це може бути важко, але пам’ятайте, що впевненість схожа на м’яз. Чим більше ви над цим працюєте, тим сильнішим він стає.

Практикуйте самоствердження

Ідея полягає в тому, щоб регулярно нагадувати собі про свої сильні сторони, навички та досягнення. Це можна робити різними шляхами - записуйте свої досягнення, якими б маленькими вони не були, проговорюйте собі позитивні речі, такі як, наприклад, «Я здатний», «Я сильний» і «Я можу впоратися з усім, що трапиться сьогодні» перед дзеркалом. Спочатку це буде трохи дивно, але з часом ваша самооцінка та впевненість покращиться. Коли ви почнете вірити в себе, інші також починають вірити в вас.

Тримайтеся впевнено фізично

Можливо, ви цього не усвідомлюєте, але те, як ви тримаєтесь фізично, може сильно вплинути на рівень вашої впевненості. Дослідження показують, що те, як ви стоїте, сидите чи ходите, може змусити ваш мозок почуватися впевненіше. Як наслідок, ви почнете діяти більш впевнено, що, своєю чергою, зробить вас ще більш впевненим. Це дієвий цикл, який починається з чогось такого простого, як коригування вашої постави.

Тому наступного разу, коли ви почуватиметеся пригніченим, не забудьте випрямитися. Ви будете здивовані різницею, яку це вплине на рівень вашої впевненості.

Ставте маленькі, досяжні цілі

Кожен хоче досягти великих результатів, але саме маленькі перемоги формують впевненість.

Коли ми не виправдовуємо високі очікування, це може стати ударом по нашій впевненості, тому спробуйте ставити собі менші, більш досяжні цілі.

Це підвищить вашу віру в себе та зробить вас більш впевненими у вирішенні більших завдань. Святкуйте кожну перемогу на цьому шляху та спостерігайте, як зростає ваша впевненість.

Оточіть себе позитивом

Навколишнє середовище відіграє значну роль у формуванні рівня нашої впевненості. Якщо вас постійно оточують негатив і критика, це завдає шкоди вашій самооцінці. З іншого боку, перебування в оточенні позитивних людей, які можуть підтримати, може підвищити вашу впевненість.

Оточіть себе людьми, які надихають вас, вірять у вас. Їхній позитивний настрій позначиться на вас і допоможе зміцнити вашу впевненість, пам’ятайте, що впевненість заразна.

Навчіться любити себе

Це може звучати банально, але в цьому основа зміцнення впевненості.

Ми зосереджуємося на своїх недоліках і применшуємо свої сильні сторони, ми швидко прощаємо іншим їхні помилки, але не настільки щедрі, коли справа стосується прощення самих себе. Але ніхто не ідеальний, у всіх нас є сильні та слабкі сторони та це нормально.

Щоб зміцнити впевненість, вам потрібно прийняти себе таким, який ви є, визнати свою цінність і навчіться любити себе повністю разом з недоліками.

Коли ви почнете дивитися на себе через призму любові та прийняття, а не критики та осуду, ви помітите, що рівень вашої впевненості стрімко зросте.

Виходіть із зони комфорту

Виходити із зони комфорту страшно, але це також додає сил. Це шанс довести собі, що ви можете робити те, про що ніколи не думали.

Якщо публічні виступи викликають у вас жах, єдиний спосіб його подолати — це зіткнутися з ним прямо. Починайте з невеликих кроків - виступайте на зустрічах, робіть презентації на волонтерських засадах. Це спрацює, з часом вам стане більш комфортно на публічних виступах і з цим комфортом прийде впевненість.

Тож не бійтеся розширювати свої межі, ви будете здивовані тим, чого можете досягти, і наскільки впевненіше ви почуватиметеся.

Доглядайте за собою

Коли ви почуваєтеся добре фізично, це, як правило, впливає на позитивні психічні відчуття. Коли ви подобаєтесь собі, ви подобаєтесь іншим. Регулярні фізичні вправи, збалансоване харчування та достатній сон – усе це має вирішальне значення для підтримки здорового тіла та здорового духу.

Фізичні вправи, зокрема, можуть підвищити ваш настрій і зменшити тривогу, завдяки чому ви почуватиметеся впевненіше. Тому не нехтуйте доглядом за собою.

Вірте в себе

Зрештою, впевненість зводиться до основного — до віри в себе. Вірте у свої здібності, свої сили та свій потенціал, вірте, що ви здатні досягти своїх цілей, вірте, що ви заслуговуєте на успіх і щастя.

Тож візьміть за звичку щодня нагадувати собі, що ви можете і досягнете успіху, бо коли ти віриш у себе, все можливо.

Отже, впевненість полягає не в тому, щоб бути ідеальним або ніколи не робити помилок, це про сміливість бути собою, приймати свої недоліки та невдачі. Тож прийміть свої недосконалості, відзначайте свої досягнення, виходіть із зони комфорту і головне, вірте в себе.

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